Украина мечтает объявить России Ruxit

Это слово придумал глава МИД Незалежной

НАТО должны принять участие в урегулировании конфликта в Донбассе, чтобы добиться так называемого Ruxit – то есть "Россия должна покинуть Украину".

К такому умозаключению пришел глава МИД Украины Вадим Пристайко в преддверии саммита "нормандской четверки". Это слово он придумал сам, пишет ТАСС.

Я даже придумал слово – Ruxit. Это не имеет отношения к Brexit. Мы хотим, чтобы Россия покинула Украину. Этого мы пытаемся достичь", - подчеркнул глава украинского внутриполитического ведомства.

Саммит "нормандской четверки" пройдет 9 декабря в Елисейском дворце в Париже. В нем примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский.

29 марта 2017 года Лондон официально запустил процесс выхода Великобритании из состава Евросоюза. Однако Brexit все еще не наступил, в первую очередь из-за сложного вопроса об ирландской границе и трудностей согласования соглашения между Брюсселем и Лондоном. Brexit несколько раз переносился, по последним данным ожидается, что Великобритания выйдет из Евросоюза 29 марта 2019 года.