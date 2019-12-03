"Я не плакал около 20 лет": Брэд Питт рассказал о разводе с Джоли

Крушение брака изменило звезду

Голливудский актер Брэд Питт признался, что с возрастом он стал чаще испытывать желание заплакать. Плаксу из него сделали в том числе дети.

В разговоре со своим коллегой Энтони Хопкинсом актер сказал, что где-то после 35 лет он огрубел и перестал плакать. Однако в последнее время сентиментальность вернулась к нему.

"Я не плакал около 20 лет, но на данном этапе я замечаю, что меня стало проще растрогать - моим детям, друзьям, новостям. Думаю, это хороший знак. Не знаю, куда это меня приведет, но я думаю, это хороший знак", - цитирует его Interview magazine. По всей видимости, сердце Питта смягчилось после развода с Анджелиной Джоли, когда он много страдал и когда ему пришлось признать свои ошибки.

Брэд Питт выразил мнение, что сегодня люди спешат судить других. "Мы всегда придавали большое значение ошибкам. Но следующий шаг - то, что ты делаешь после допущенной ошибки, - действительно определяет твою личность. Мы все допускаем ошибки", - заявил Питт в разговоре о своем пристрастии к алкоголю.

Напомним, в 2016 году Анджелина Джоли подала заявление на развод. Она обвинила Питта в пьянстве и рукоприкладстве. Позднее Питт признался, что посещал клуб анонимных алкоголиков, где ему помогли справиться с зависимостью.