Рост тарифов на транспорт и ЖКХ не превысит уровня инфляции

Московские власти не будут повышать стоимость безлимитных проездных в 2020 году

Рост тарифов ЖКХ в столице в 2020 году сохранится в пределах инфляции. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Стоимость проезда в общественном транспорте будет повышена с 1 февраля 2020 года. В среднем по году повышение составит 3%, что ниже прогнозируемого уровня инфляции 3,7%.

По сравнению с 2010 годом, в реальном выражении, с учетом инфляции стоимость проезда в общественном транспорте Москвы была снижена почти на 30%. "В основу решения об индексации тарифов на 2020 г. был положен дифференцированный подход, благодаря которому для постоянных пользователей стоимость проезда в общественном транспорте останется на уровне 2019 года, а с учетом инфляции даже снизится в реальном выражении", - говорится в материалах мэрии.

В частности, не изменится стоимость популярных безлимитных проездных билетов на все виды транспорта, включая МЦД. Стоимость проезда в городском транспорте Москвы по карте "Тройка" в 2020 году вырастет на 2 рубля - до 40 рублей, а разовые билеты на одну и две поездки подорожают на 2 и 4 рубля соответственно.

Билет "Единый" на одну поездку с 1 февраля будет стоить 57 рублей вместо 50 рублей, на две поездки - 114 рублей вместо 110 рублей, на 60 поездок - 1970 рублей вместо 1900 рублей, бумажный проездной на календарный месяц (не более 70 поездок) - 2900 рублей вместо 2770 рублей.

Проезд внутри Москвы на пригородном железнодорожном транспорте будет стоить 37 рублей вместо 36 рублей, проезд одной зоны за пределами Москвы - 24 рубля вместо 23 рублей.

При этом ставка платы за содержание жилого помещения с 1 января 2020 года будет проиндексирована на 5%. "Минимальный размер взноса на капитальный ремонт будет увеличен на 3,7% – с 18,19 руб. за кв.м до 18,86 руб. за кв.м. Изменения тарифов на коммунальные услуги (газоснабжение, теплоснабжение водоснабжение и водоотведение) с 1 января 2020 г. не произойдет. Тарифы на коммунальные услуги будут проиндексированы с 1 июля 2020 года в среднем на 3,7%. При этом рост тарифов на коммунальные услуги в Москве в целом с 2012 г. – ниже накопленной инфляции за аналогичный период", - сообщили в мэрии.