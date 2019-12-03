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Столтенберг разрешил НАТО отправлять войска в любую страну

16:04
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Пример – действия альянса на Балканах

Афганистан и Югославия в 1990-х годах – хорошие примеры, на которых должна основываться политика НАТО и сегодня, уверен генсек Североатлантического альянса. Йенс Столтенберг считает, что страны организации должны быть готовы размещать большие группировки войск за границей. Целью, по мнению генсека, может быть борьба с терроризмом – или же ответ на местные кризисы.
На фоне дрязг и конфликтов: в Лондоне стартует юбилейный саммит НАТО

"Я твердо верю, что НАТО должна быть способна разворачивать большие группировки войск за границей в рамках боевых операций по борьбе с терроризмом или для ответа на местные кризисы, как это было на Балканах или в Афганистане. Мы должны быть способны в любой момент сделать это снова", - заявил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг выступил в Лондоне на экспертной конференции NATO Engages. Она проводится в преддверии юбилейного саммита Североатлантического альянса.

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