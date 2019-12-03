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Москвичи определили приоритеты программы "Мой район"

16:17
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Мероприятия программы проводятся во всех районах столицы

Половина участников голосования на портале "Активный гражданин" считают приоритетом программы "Мой район" создание районных центров. Об этом во вторник сообщает пресс-служба мэрии.

"С 8 октября по 12 ноября 2019 года на портале "Активный гражданин" проходило голосование, в ходе которого москвичи могли выразить свое мнение о приоритетах программы "Мой район". В голосовании приняли участие 201 тыс. 720 человек, из которых определенный ответ дали 170 тыс. 499 человек. Остальные затруднились ответить или считают, что этот вопрос должны решать специалисты", - сообщили в пресс-службе.

Половина участников голосования считает приоритетом программы "Мой район" создание центров районов - парков, скверов, площадей или набережных, являющихся центром притяжения местных жителей.

"Более трети предлагают сосредоточиться на создании крупных объектов для жителей нескольких районов. Пожелания горожан будут учтены при формировании перечня мероприятий программы "Мой район" на 2020 г. и последующие годы", - говорится в сообщении.

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