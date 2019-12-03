Арнольд уже не тот: "Терминатора" сдула снежная буря

Актер пропустил экологический саммит

Арнольд Шварценеггер не смог добраться до Мадрида. Актера и бывшего губернатора Калифорнии напрасно прождали участники и организаторы климатической конференции COP25. На пути в испанскую столицу "железного Арни" остановили снежные бури.

Как сообщил генеральный секретарь инициативы "Столицы против климатических изменений Америк" Себастьян Наварро, актер не приехал по личным причинам. Но добавил, что актер не смог вылететь, так как на США обрушились снежные бури.

Конференция участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит в Мадриде со 2 по 13 декабря, председательствует на ней Чили. Арнольд Шварценеггер должен был принять участие в дебатах в "зеленой зоне", где проходят мероприятия с участием активистов и общественных организаций. Пока что актер на площадках не появился. Приедет ли он позже – организаторы еще не знают, передает РИА Новости.