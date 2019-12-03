Собянин назвал ВДНХ центром зимнего отдыха Москвы

Зимой в парках пройдет более двух тысяч мероприятий

В наступившем зимнем сезоне город сохраняет и развивает сложившиеся за последние годы традиции организации зимнего отдыха во дворах, парках и на природных территориях. Об этом сообщает пресс-служба мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Всего в зимний сезон 2019-2020 гг. в Москве будут работать 3 920 объектов зимней инфраструктуры, включая: 1 418 катков с искусственным и естественным льдом; 388 лыжных трасс общей протяженностью 605 км; 283 ледяные горки и снежных городка; 1 709 универсальных площадок для зимних видов спорта; 59 лыжных баз, горнолыжных склонов, мест для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах и сноубордах; 63 места для моржевания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние годы популярность объектов зимнего отдыха выросла более чем в 5 раз. Ожидается, что в сезоне 2019-2020 гг. их посетят не менее 50 млн. человек.

Центром зимнего отдыха вновь станет ВДНХ, которая в этом году отмечает 80 лет со дня основания. 22 ноября там открылся самый большой каток в Европе с искусственным льдом. В парке "Останкино" откроются 5-километровый лыжный прогулочный маршрут и бесплатный каток, в Ландшафтном парке – площадка для игры в футбол.

Главным зимним фестивалем по традиции станет "Путешествие в Рождество", которое продлится с 13 декабря по 12 января 2020 года. "40 фестивальных площадок откроются по всей Москве – в центре, округах и парках. Тема фестиваля – "Москва – столица Рождества! Москва – столица Нового года!", - говорится в сообщении.