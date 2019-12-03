Москвичи оценили качество трамваев "Витязь-М"

Положительно москвичи оценили и электробусы

Столичный парк городских автобусов обновился на 100%, сообщили в столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

За последние девять лет Московский метрополитен закупил свыше 3000 современных вагонов метро, в результате доля новых вагонов на линиях достигла 57%. "Мосгортранс" с 2011 года закупил свыше 8300 современных автобусов экологического класса "Евро-4" и "Евро-5". Коммерческие перевозчики заменили устаревшие маршрутки на 2100 современных автобусов.

"Начиная с 2018 года на маршрутах общественного транспорта работают электробусы. К концу 2019 года их количество достигнет 300 штук. Московский парк трамваев обновлен более чем на 70%. К концу года в городе будет работать около 500 новых трамваев, в основном это трехсекцион­ные модели", - сообщили в мэрии.

В следующем году обновление подвижного состава продолжится. Будут закуплены 696 вагонов метро, почти 1,5 тысячи автобусов, 300 электробусов и 100 трамваев.

При этом москвичи оценивают изменения общественного транспорта положительно. В голосовании на портале "Активный гражданин" 83% участников призвали ускорить процесс обновления вагонов метро, а 77,5% поддержали замену дизельных автобусов на электробусы. 92,6% проголосовавших положительно оценили новые трамваи.