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Путин: Спортом должны заниматься все

17:18
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Интерес к физкультуре неуклонно растет

Владимир Путин посетил Российский международный олимпийский университет в Сочи. Он был основан 10 лет назад и сегодня признан одним их ведущих в мире центров подготовки специалистов спортивного менеджмента.

Сейчас в нём обучаются, преподают или ведут исследовательскую работу представители 63 стран. В сопровождении ректора Льва Белоусова Владимир Путин осмотрел учебные залы. Президент, в частности, посетил интерактивный информационный центр. Его работа направлена на популяризацию спорта как отрасли знаний и сферы внедрения высоких технологий. Главе государства продемонстрировали также трёхмерные стимуляторы для отдельных видов спорта. Например, тренажёры, имитирующие спуски по бобслейной и горнолыжной трассам.

Университет в Сочи - единственный в мире вуз, на дипломах которого стоят олимпийские кольца. За прошедшие 10 лет его выпускниками стали более 100 чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр. Поздравив преподавателей и студентов с юбилеем, Владимир Путин отметил, что благодаря обучению в вузе, прославленные мастера могут уверенно чувствовать себя по завершении спортивной карьеры. Но не меньшее значение имеет и подготовка специалистов для развития массового спорта.

"У нас очень важно развивать не только олимпийское, но и паралимпийское движение, нам нужно ещё массовый спорт развивать. И причём для всех: и для молодых ребят, и у кого есть ограничения по здоровью, у кого нет его, все должны заниматься спортом. Необходимы грамотные руководители, которые способны наладить работу по развитию массового спорта в масштабах крупных городов, малых населённых пунктов, на селе. У них должна быть возможность постоянно идти вперёд, обновлять свои знания и навыки, приобретать новые, современные компетенции", - сказал Владимир Путин.

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