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Собянин рассказал о ходе реализации программы реновации

17:06
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Закончено или продолжается переселение жителей 90 домов

Программа реновации жилого фонда в Москве набирает ход. Закончено или продолжается переселение жителей 90 домов, сформирован список из 360 стартовых площадок во всех административных округах столицы.

Во вторник Сергей Собянин осмотрел новый дом, построенный по программе реновации на севере города, в Дмитровском районе, передает ТВЦ.RU. Там попали под снос 55 пятиэтажек. В новые квартиры должны переехать 11 тысяч жителей. В районе выделены пять стартовых площадок, где будет построено 43 тысячи квадратных метров современного комфортного жилья.

"Когда все будет построено, будет единый проект благоустройства", - отметил Сергей Собянин.

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