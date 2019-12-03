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Нападение на сотрудника ГИБДД в Мытищах попало на видео

17:07
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Местный житель набросился на полицейского с ножом

В подмосковных Мытищ в результате нападения местного жителя  ранен сотрудник ГИБДД. ЧП произошло во вторник днём. Видео публикует ТВЦ.RU.

Патрулируя улицу, инспектор заметил мужчину с собакой, переходившего дорогу в неположенном месте, он окликнул нарушителя и сделал ему замечание. В ответ пешеход набросился на полицейского. Завязалась потасовка, в ходе которой мужчина достал кухонный нож и ударил им инспектора в шею. На помощь раненому подоспели его коллеги. Они скрутили злоумышленника и вызвали скорую помощь.

Полицейского госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Угрозы его жизни нет.

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