В Москве на 9% снизилась заболеваемость ВИЧ

Распространенность ВИЧ в столице в 1,7 раз ниже, чем в целом по России

Заболеваемость вирусом иммунодефицита человека в Москве в этом году снизилась на девять процентов. Этот показатель в столице снижается ежегодно. Сейчас он в 1,7 раза ниже, чем в среднем по стране.

Как сообщили в городском департаменте здравоохранения, в Москве обеспечен абсолютный доступ населения к обследованию на ВИЧ. Только за 10 месяцев этого года тест прошли пять с половиной миллионов человек, то есть более 40 процентов жителей мегаполиса. Москва стала первым городом в России, который внедрил программу профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку.

"Мы достигли минимального уровня, который в принципе может достичь медицина в профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку. Минимальные цифры, практически все дети рождаются в Москве здоровыми от ВИЧ-положительных женщин. Сегодня большая часть новых детей с ВИЧ-инфекцией - это дети, которые приехали в Москву и их усыновили", - рассказал главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции департамента здравоохранения Москвы Алексей Мазус.