Заслон для НАТО: Путин рассказал о модернизации российского флота

Только в этом году ВМФ получит 480 единиц вооружений и техники

Подводные лодки, надводные корабли т ракетные комплексы – всего более 480 единиц вооружений и техники получит российский военно-морской флот в 2019 году. Одна из причин модернизации ВМФ – возросшая активность блока НАТО у российских границ, подчеркнул президент России Владимир Путин.

"В рамках гособоронзаказа в текущем году ВМФ получит более 480 основных образцов вооружений и техники. Среди них две подводные лодки, 23 надводных корабля и судна обеспечения, три воздушных судна, четыре береговых ракетных комплекса и более 400 единиц различного ракетного и торпедного оружия",- сказал глава государства на совещании по развитию Вооруженных сил и ОПК.

Президент отметил, что основу группировки стратегических неядерных сил флота составляют корабли-носители высокоточного оружия большой дальности "Калибр". Путин напомнил, что такие ракеты способны поражать цели на расстоянии до полутора тысяч километров. Число кораблей с таким оснащением к 2023 году увеличится вдвое.

Что же касается морских стратегических ядерных сил, то они получают на вооружение современные атомные подводные крейсеры типа "Борей" с баллистическими ракетами "Булава". Головной ядерный крейсер "Борей-А" "Князь Владимир" сейчас проходит завершающую часть государственных испытаний. Еще четыре таких подлодки – на стадии строительства. Кроме того, идет строительство 9 надводных кораблей дальней морской зоны, приводит слова президента ТАСС.