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Хозяин самой известной кошки интернета сообщил о ее кончине

17:48
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Лил Баб было 8 лет

Одна из самых известных кошек Сети, Лил Баб, скончалась в США в возрасте восьми лет. Как сообщил в Instagram ее хозяин Майк Бридавски, его питомица умерла 1 декабря.
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У кошки была необычная внешность, благодаря которой она и стала звездой интернета. Однако причина странного вида Лил Баб печальна: животное страдало редким заболевание костей.

Как пишет Бридавски, кошка участвовала в генетических и биологических исследованиях, чем помогла не только многим домашним любимцам, но и людям. С ее помощью был создан первый национальный фонд для домашних животных с особыми потребностями. Кроме того, благодаря Лил Баб удалось собрать более 700 тысяч долларов для нуждающихся животных.

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Хозяин самой известной кошки интернета сообщил о ее кончине
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