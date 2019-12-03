Стоимость безлимитных проездных в Москве в 2020 году не изменится

Сохранение доступности таких билетов – признанный международный опыт

В 2020 году стоимость на проезд по безлимитным абонементам в Москве не изменится. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

Отмечается, что рост тарифной шкалы будет ниже уровня инфляции (прогнозируемый уровень инфляции составит 3,7%) и в среднем за год составит 3%. Цены на проезд поменяются только с 1 февраля 2020 года.

Как указали в пресс-службе Дептранса, перевозчики просили у властей столицы повысить тариф из-за роста трат на электроэнергию, топливо и запчасти, однако принято решение тарифы изменить минимально, средний рост составит 3% за год, что ниже инфляции.

"Мы считаем правильным также поддержать постоянных пассажиров, которые выбирают московский транспорт и которых большинство. Стоимость безлимитных билетов на все виды городского транспорта, в том числе МЦД, на 2020 год повышаться не будет. Это безлимитные проездные со сроком действия сутки, трое, 30, 90 и 365 дней. Сохранение доступности таких билетов – это признанный международный опыт", – отметили в пресс-службе ведомства.