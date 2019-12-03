ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Делаем, что хотим": Трамп рассказал, как распорядится сирийской нефтью

18:12
  • вторник
  • 03 декабря 2019

США не собираются терять контроль над месторождениями

США установили контроль над месторождениями нефти в Сирии для того, чтобы победить террористическую группировку "Исламское государство" (запрещенная в России организация – Прим. ред). И теперь Америка будет делать с сирийской нефтью все, что захочет, заявил Дональд Трамп.
Джонсон сделал сенсационное заявление перед приездом Трампа

Президент США поделился своими планами после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Лондоне, где проходит юбилейный саммит альянса.

"Откровенно говоря, мы пользуемся значительной поддержкой большого числа разных людей. По большому счету, единственные наши военные, которые остаются на этой территории, — это те, кто охраняет нефть. Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим", — заявил президент США.

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри ранее заявлял, что присутствие американских военных в регионе законно. А нефть они продолжают контролировать, чтобы черным золотом не могли завладеть террористы.

Дональд Трамп также заявлял еще в октябре, что Америка собирается сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии. Причем заявление прозвучало после того, как американский лидер анонсировал вывод войск США из Сирии.

Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.