"Делаем, что хотим": Трамп рассказал, как распорядится сирийской нефтью

США не собираются терять контроль над месторождениями

США установили контроль над месторождениями нефти в Сирии для того, чтобы победить террористическую группировку "Исламское государство" (запрещенная в России организация – Прим. ред). И теперь Америка будет делать с сирийской нефтью все, что захочет, заявил Дональд Трамп.

Президент США поделился своими планами после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Лондоне, где проходит юбилейный саммит альянса.

"Откровенно говоря, мы пользуемся значительной поддержкой большого числа разных людей. По большому счету, единственные наши военные, которые остаются на этой территории, — это те, кто охраняет нефть. Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим", — заявил президент США.

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри ранее заявлял, что присутствие американских военных в регионе законно. А нефть они продолжают контролировать, чтобы черным золотом не могли завладеть террористы.

Дональд Трамп также заявлял еще в октябре, что Америка собирается сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии. Причем заявление прозвучало после того, как американский лидер анонсировал вывод войск США из Сирии.