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Россия и Украина продлили договор о транзите нефти

18:55
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Соглашение действует до 2030 года

Договор о транзите российской нефти через территорию Украины продлен на 10 лет. Дополнительное соглашение к документу подписали компании "Укртранснафта" и "Транснефть".
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Украинская компания сообщает на своей странице в Facebook, что документ действует до 1 января 2030 года. Подчеркивается, что базовые принципы сотрудничества двух операторов не изменились. В то же время, некоторые положения договора обновились - с учетом изменений на рынке услуг по транспортировке нефти.

"Заключение дополнительного соглашения гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе, создает почву для загрузки системы магистральных нефтепроводов Общества транзитными объемами нефти в направлении стран Европы", — пишут представители "Укртранснафты" .

Директор украинской компании Николай Гавриленко и вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов подписали документ на полях международной конференции "Энергетика в XXI веке", которая проходит в хорватском Загребе, передает ТАСС.

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