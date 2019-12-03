Путин призвал развивать массовый спорт

Российский международный олимпийский университет в Сочи отметил юбилей

Во вторник исполняется 10 лет с момента создания в Сочи Российского международного олимпийского университета. Этот вуз признан одним из ведущих в мире центров подготовки спортивных менеджеров. Сейчас в университете обучаются или работают представители 63-х стран. Среди его выпускников - более 100 чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр. А дипломы вуза позволяют им уверенно чувствовать себя и по завершении карьеры. Поздравить преподавателей и студентов приехал президент.

Покорение заснеженных трасс и горных спусков начинается на тренажерах - симуляторах. Это по телевизору все легко и красиво. На самом деле не очень удобно. Например, бобслейные сани - "боб", как называют его сами олимпийцы. Двухместные. И очень узкие. В интерактивном центре каждый может обкатать сочинские трассы или хотя бы попробовать это сделать.

От Зевса и легендарных греческих олимпийских игр до нашей сочинской олимпиады. Полный комплект медалей и, конечно, факелы. Красный - Олимпийских игр, синий - Паралимпийских. Для того чтобы отправиться на прогулку по парку, далеко ходить не нужно. Путешествие виртуальное, длится всего 7 минут. Зато все объекты как на ладони.

Интерактивный центр открылся во вторник. Среди первых посетителей Владимир Путин. Показали президенту и уникальные олимпийские артефакты. Коллекция медалей, факелов и дипломов. Встретился глава государства и с теми, кто наград удостоен - российскими паралимпийцами. Сегодня международный день инвалидов.

"Я вас хочу поздравить, не только вспомнить ваши предыдущие успехи и победы, но выразить надежду на то, что вы ещё себя неоднократно заявите и покажете как перспективные спортсмены", - отметил Путин.

Залог побед - упорные тренировки и качественная инфраструктура. Не только для чемпионов. Нужно развивать спорт для всех, подчёркивает президент.

"Нам нужно ещё массовый спорт развивать, причём для всех, особенно для молодых ребят, у кого есть ограничения по здоровью, у кого нет – неважно. Все должны заниматься спортом. Мы продвинулись достаточно серьёзно в этом направлении. У нас количество людей, занимающихся спортом, во всех средах и стратах увеличилось серьёзно, но всё-таки нам есть ещё к чему стремиться. Всё-таки в некоторых странах, у наших соседей, количество занимающихся на 1000 жителей больше, чем у нас, как ни странно. Хотя, казалось бы, у нас сейчас такое массовое спортивное движение везде. Но я к чему это говорю: есть нам с вами над чем работать", - указал Путин.

Пожелания новых спортивных побед, и неожиданный факт. Нашим паралимпийцам Владимир Путин позвонил после финала соревнований по женской борьбе на Лондонских играх, в Москве был уже час ночи.

Колоссальный потенциал олимпийцев еще может послужить стране. Например, для достижения целей в профильных нацпроектах. Задачи, конечно, амбициозные, но тут как на Олимпиаде - ставить менее масштабные просто бессмысленно.

Матвей Шестаков, Михаил Фёдоров, Сергей Ким, "ТВ Центр", Сочи.