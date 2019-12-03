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Новые квартиры по программе реновации уже получили 16 тыс. человек

22:22
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Замечаний к строителям у новоселов нет

Программа реновации жилого фонда в Москве набирает обороты. Закончено или продолжается переселение жителей 90 домов, сформирован список из 360 стартовых площадок во всех административных округах столицы. Во вторник Сергей Собянин осмотрел дом, построенный по программе реновации на севере города. Там попали под снос 55 пятиэтажек. В новые квартиры должны переехать 11 тысяч жителей. Посещая одну из квартир в новостройке, глава города заметил, что жильцам не пришлось в прямом смысле слова переезжать, ведь новый дом в двух шагах от старого.
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Это первый в Дмитровском районе столицы дом, возведенный по программе реновации. Трехсекционная, от 8 до 19 этажей, новостройка. В нее переехали уже 78 семей. До их предыдущего места жительства помрачневшей и обветшавшей от времени пятиэтажки буквально рукой подать. Так что место жительства, по сути, осталось то же. А вот условия существенно изменились, передает "ТВ Центр". В лучшую сторону.

Замечаний к строителям у новоселов нет. Почти 60 семьям город помог с переездом. Восемь бывших жильцов пятиэтажки въехали в квартиры большей, чем полагается, площади с доплатой. Но даже тем, кто решил обойтись без дополнительных инвестиций в недвижимость, есть чем похвастаться.

Новоселы въезжают в готовые для проживания квартиры улучшенной отделки, соответствующей московскому стандарту реновации. Новый дом плюс большая по сравнению с хрущевками площадь нежилых помещений существенно увеличивают стоимость их недвижимости. Конкретно в этом доме и районе цены на квартиры вырастут еще больше, когда рядом откроются сразу две станции метро, которые станут продолжением Люблинско-Дмитровской линии.

"Тяжелая стройка. Как обычно: сети надо переложить, перекопать все. Но, я думаю, года два-три и метро пойдет. Это будет вообще замечательно", - отметил Собянин.

Всего в программу реновации в Дмитровском районе включены 55 пятиэтажек. В новые квартиры переедут более 11 тысяч жителей. Пять стартовых площадок уже готовы и четко определены сроки ввода новостроек в эксплуатацию.

Вместе с новыми домами будут строиться дополнительные школы, детские сады и другая необходимая жителям инфраструктура. А когда все запланированные новостройки будут возведены, обновленный район ожидает комплексное благоустройство. В непосредственной близости от только что заселенного дома территория была облагорожена.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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Новые квартиры по программе реновации уже получили 16 тыс. человек
Новые квартиры по программе реновации уже получили 16 тыс. человек
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