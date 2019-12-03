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Медведев призвал проработать критерии установки передвижных камер

22:26
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Некоторые водители вынуждены резко тормозить при виде передвижных камер

Правительство рассмотрит вопрос об обязательной установке предупреждающих знаков перед всеми камерами контроля скорости на дорогах. Об этом заявил во вторник председатель "Единой России" премьер Дмитрий Медведев во время приема граждан в центральном офисе партии, передает "ТВ Центр".
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Один из посетителей посетовал на то, что передвижные камеры часто появляются неожиданно, переезжают с места на место. Заметив их, водители начинают тормозить, что может привести к столкновению с машинами, идущими сзади. Автомобилисты считают, что ставить знаки нужно перед камерами всех типов, а места их установки должны быть общеизвестными. Также существуют опасения, что  нештрафуемый порог превышения скорости будет снижен с 20 до 10 километров в час. Глава правительства заметил, что ему эта проблема близка.

"Как человек, который тоже за рулем сидит, во всяком случае, иногда, могу вам сказать, что, конечно, по моему ощущению, вот эти 10 километров - они очень часто на машине не ловятся даже самим водителем, то есть, иными словами, это будет поводом для того, чтобы большое количество людей просто к ответственности привлекать в той ситуации, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения. Иногда даже на спидометре этого не видно - все это прыгает, достаточно подвижно, особенно когда речь идет о машинах не очень новых", - сказал Медведев.

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