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"Ещё раз?": Путин пошутил про выключенный микрофон (видео)

19:26
  • вторник
  • 03 декабря 2019

На записи видно, как президент говорит перед неработающим микрофоном

Владимир Путин в течение нескольких секунд говорил в неработающий микрофон во время посещения Российского международного олимпийского университета в Сочи. Об этом сообщает ТВЦ.Ru.

Когда устройство включили, президент пошутил: "Ещё раз? Хорошо". Видео этого момента появилось в интернете.

Ранее Путин поздравил преподавателей и студентов вуза с юбилеем. Глава государства отметил, что благодаря обучению в университете прославленные мастера могут уверенно чувствовать себя по завершении спортивной карьеры.

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