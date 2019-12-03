"Ещё раз?": Путин пошутил про выключенный микрофон (видео)

На записи видно, как президент говорит перед неработающим микрофоном

Владимир Путин в течение нескольких секунд говорил в неработающий микрофон во время посещения Российского международного олимпийского университета в Сочи. Об этом сообщает ТВЦ.Ru.

Когда устройство включили, президент пошутил: "Ещё раз? Хорошо". Видео этого момента появилось в интернете.

Ранее Путин поздравил преподавателей и студентов вуза с юбилеем. Глава государства отметил, что благодаря обучению в университете прославленные мастера могут уверенно чувствовать себя по завершении спортивной карьеры.