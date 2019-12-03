Московским автомобилистам посоветовали отсидеться дома

Гололед спровоцировал множество аварий

Гололед в столице спровоцировал множество мелких аварий на дорогах. Центр организации дорожного движения предупреждает, что движение в Москве существенно затруднено. ЦОДД рекомендует московским автомобилистам повременить с поездками.

"Движение в городе непростое: гололед не оставил водителям шансов на быструю дорогу домой. Сейчас уровень загрузки дорог оценивается в 7-8 баллов. Очень много мелких аварий. Основные затруднения в центре и на кольцах. С поездками на авто лучше подождать до 21 часа", - пишут специалисты Центра в Twitter.

По данным ЦОДД, рабочее движение сохраняется на магистралях в сторону области. Неплохо движутся Ярославское, Дмитровское, Варшавское, Каширское и Звенигородское шоссе.