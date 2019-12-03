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Завершено расследование дела сестер Хачатурян

22:32
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Сейчас это дело разделено на два производства

В Следственном комитете во вторник заявили о завершении расследования по резонансному делу сестёр Хачатурян из Москвы, которых подозревают в убийстве собственного отца. Материалы уже переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.  Младшую из трех сестёр рекомендовано направить на принудительное лечение. В отношении других сестёр установлено, что в момент совершения преступления они могли осознавать характер своих действий и их последствия. Однако как смягчающее вину обстоятельство учтены подтвердившиеся факты физического и психологического насилия со стороны отца над дочерьми.

Расследование по делу сестёр Хачатурян, которые в июле 2018-го убили собственного отца, длилось полтора года. За это время были изучены все обстоятельства преступления. Проведены необходимые экспертизы, в том числе психиатрические, выводы которых во вторник и озвучил СК.

"Согласно результатам экспертиз двое обвиняемых в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими", - указали в ведомстве.

В итоге двум старшим сёстрам Хачатурян вменяют самую тяжкую статью из всех возможных  - "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". За это им грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы. Младшую из девочек, Марию, следствие просит направить на принудительное лечение. Защита сестёр Хачатурян с выводами следствия категорически не согласна, заявляя, что это была самооборона.

Подробности смотрите в репортаже Александра Панюшкина.

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