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Аналогов нет: Госдеп обеспокоен российскими военными разработками

19:51
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Особенное внимание уделено средствам доставки ядерного оружия

Политику Вашингтона в отношении Москвы обсудили американские сенаторы в комитете по иностранным делам Конгресса США. Они выслушали доклад помощника госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофера Форда. Дипломат поделился с политиками своей обеспокоенностью достижениями России в военной области.
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По словам Форда, Москва сегодня разрабатывает новейшие системы доставки ядерного оружия. Аналогов этой технике в Штатах нет, подчеркнул представитель госдепартамента.

"Россия в настоящее время разрабатывает исключительный новый бестиарий систем доставки ядерного оружия, аналогов которых нет у США", - заявил дипломат. Он напомнил своим слушателям о ракетном комплексе "Сармат", о гиперзвуковых вооружениях, а также о необитаемом подводном аппарате с ядерной энергоустановкой. Не забыл представитель госдепа и о крылатой ракете "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

Российский перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования "Сармат" оснащен тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой массой 200 тонн, забрасываемый вес - около 10 тонн. Он должен заменить комплекс  Р-36М2 "Воевода".

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