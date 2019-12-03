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"Трамп - расист": сотни британцев вышли на митинг против НАТО и США

20:28
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Демонстранты направились к Букингемскому дворцу

Визит Дональда Трампа, как и саммит НАТО, на который приехал президент США, не обрадовали жителей Лондона. Сотни британцев собрались на Трафальгарской площади, протестуя против политики Вашингтона и Североатлантического альянса.
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Участники акции пришли с плакатами "НАТО! прочь руки от Палестины", "Руки прочь от Кубы". Митингующие выстроились в колонну и отправились к Букингемскому дворцу. Они обвиняют альянс и Штаты в агрессии в странах Ближнего Востока и Латинской Америки.

"Я здесь, потому что я против Трампа и его расистской политики. Первое, что он сделал, заступив на пост президента, он ограничил въезд в США людям из семи стран", - приводит слова жительницы британской столицы агентство РИА Новости.

Досталось от британцев и собственному премьер-министру. Борис Джонсон, по мнению митингующих, прислуживает интересам США, забыв о своем народе.

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