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Эстония начала откровенную травлю российских СМИ

20:55
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Банки замораживают счета сотрудников

Власти Эстонии подвергают беспрецедентному давлению российское агентство Sputnik. Как заявили в посольстве России в Таллине, эти действия можно назвать откровенной травлей. Преследуются не только сотрудники агентства, но и все структуры, вступающие с ним в какой-либо контакт.
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"Открыто "выкручиваются руки" банковским структурам и предпринимателям, имеющим деловые отношения с упомянутым медиаресурсом. Цель этой кампании – заблокировать полноценную работу Sputnik Эстония, лишить читателей альтернативного источника информации о положении дел в стране и мире", - говорится в комментарии дипмиссии, опубликованном в Facebook. При этом, подчеркивают дипломаты, СМИ действует в строгом соответствии с эстонским законодательством.

В сообщении отмечается, что в Эстонии много говорят о приверженности демократическим ценностям. В то же время, принципу свободы слова, закрепленному в статье 45 Конституции Эстонской Республики, власти не торопятся следовать.

Как ранее сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян,  нигде Sputnik не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии. Так, недавно эстонские филиалы международных банковских групп заморозили переводы зарплат, налогов и арендных платежей. Отказались обслуживать агентство и другие банковские структуры.

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