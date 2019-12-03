Эстония начала откровенную травлю российских СМИ

Банки замораживают счета сотрудников

Власти Эстонии подвергают беспрецедентному давлению российское агентство Sputnik. Как заявили в посольстве России в Таллине, эти действия можно назвать откровенной травлей. Преследуются не только сотрудники агентства, но и все структуры, вступающие с ним в какой-либо контакт.

"Открыто "выкручиваются руки" банковским структурам и предпринимателям, имеющим деловые отношения с упомянутым медиаресурсом. Цель этой кампании – заблокировать полноценную работу Sputnik Эстония, лишить читателей альтернативного источника информации о положении дел в стране и мире", - говорится в комментарии дипмиссии, опубликованном в Facebook. При этом, подчеркивают дипломаты, СМИ действует в строгом соответствии с эстонским законодательством.

В сообщении отмечается, что в Эстонии много говорят о приверженности демократическим ценностям. В то же время, принципу свободы слова, закрепленному в статье 45 Конституции Эстонской Республики, власти не торопятся следовать.

Как ранее сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, нигде Sputnik не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии. Так, недавно эстонские филиалы международных банковских групп заморозили переводы зарплат, налогов и арендных платежей. Отказались обслуживать агентство и другие банковские структуры.