Под завалами - люди: взрыв газа в жилом доме под Белгородом (видео)

Известно о четырех пострадавших

Взрыв бытового газа произошел в поселке Яковлево под Белгородом. В четырехэтажном доме по улице Шаландина разрушена тыльная стена. В зоне обрушения оказались 4 квартиры.

Подробности происшествия уточняются, на месте работают экстренные службы. Пока известно о четырех пострадавших в результате инцидента.

По данным спасателей, под завалами здания могут оставаться люди, передает ТАСС.

По последним данным, все жильцы 4-этажного дома эвакуированы. С ними работают психологи.