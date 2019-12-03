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Под завалами - люди: взрыв газа в жилом доме под Белгородом (видео)

21:10
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Известно о четырех пострадавших

Взрыв бытового газа произошел в поселке Яковлево под Белгородом. В четырехэтажном доме по улице Шаландина разрушена тыльная стена. В зоне обрушения оказались 4 квартиры.
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Подробности происшествия уточняются, на месте работают экстренные службы. Пока известно о четырех пострадавших в результате инцидента.

По данным спасателей, под завалами здания могут оставаться люди, передает ТАСС.

По последним данным, все жильцы 4-этажного дома эвакуированы. С ними работают психологи.

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