Рухнула стена: подробности взрыва газа в доме под Белгородом

Названа предварительная причина инцидента

ЧП в Белгородской области. Этим вечером в четырехэтажном доме в посёлке Яковлево взорвался газ, передает "ТВ Центр". Есть пострадавшие.

Произошло обрушение внешней стены по всей высоте здания. На месте уже работают экстренные службы. Спасатели разбирают завалы вручную. Под ними могут находиться люди.

Большинство жильцов эвакуированы. К этому моменту подтверждена информация о шести пострадавших. Из них двое получили ожоги разной степени тяжести. Согласно предварительной версии, взрыв произошел из-за неисправности газового котла в одной из квартир.