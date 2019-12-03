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Трамп с Макроном затосковали по России

22:02
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Президенты захотели наладить отношения с Москвой

Отношения с Россией надо налаживать. Дональд Трамп в этом вопросе полностью согласен с Эмманюэлем Макроном. Президенты США и Франции вспомнили о Москве во время своей совместной пресс-конференции на саммите НАТО в Лондоне.
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"Я думаю, мы можем поладить с Россией. Я думаю, что это было бы неплохо — поладить с Россией... У нас с вами похожая точка зрения на это",— отметил Трамп, обращаясь к Макрону.

Ранее французский лидер заявил о необходимости стратегического диалога с Россией – по мнению Макрона, только так можно обеспечить безопасность в Европе. Он напомнил, что Североатлантический альянс был создан 70 лет назад для противоборства с СССР. Но сегодня условия изменились, европейцам надо "видеть новую историческую ситуацию", уверен президент Франции.

Трамп заочно прокомментировал высказывание Макрона, раскритиковав французского лидера. Однако при личной встрече президентов 3 декабря разногласия по этому вопросу были забыты. Хозяин Белого дома, говоря об улучшении отношений с Москвой, заметил, что, по его мнению, "российский народ это тоже хотел бы увидеть". Кроме того, по словам президента США, он уже обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным возможность заключения нового ядерного соглашения, передает ТАСС.

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