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По примеру Шайло: вторая дочь Джоли тоже решила стать мальчиком

22:27
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Вивьен отказалась от кружевных платьев

Анджелина Джоли очень демократично подходит к вопросу воспитания детей.  Голливудская звезда не оказывала давления на ребят в отношении выбора одежды. И даже когда Шайло заявила, что хочет быть мальчиком, отнеслась к ее решению с пониманием.
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Шайло давно щеголяет в мальчиковых нарядах и проходит курс гормональной терапии. Она готовится к операции по смене пола, которую можно будет сделать только после достижения ею совершеннолетия. Но вот теперь, судя по всему, и красавица Вивьен собралась последовать примеру старшей сестры.

Блондинка Вивьен отличается очень привлекательной внешностью. До недавнего времени девочка наряжалась в кружевные платья. Но после того, как Джоли и Питт начали бракоразводный процесс, девочка коротко постриглась и стала одеваться, как мальчик. Предполагают, что так сказался на ребенке стресс, пережитый из-за расставания родителей, пишет Teleprogramma.pro.

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