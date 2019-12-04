Что скрывается за увеличением военных расходов НАТО

Эксперт Вероника Крашенинникова объяснила рост бюджета на оборону альянса

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили юбилейный саммит НАТО. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответила Вероника Крашенинникова, советник генерального директора МИА "Россия сегодня".

Как ранее заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс увеличит свои оборонные расходы на 400 миллиардов долларов к 2024 году по сравнению с уровнем 2016 года.

"Куда все эти деньги? С кем они собираются воевать? <…> Милитаризация предшествует войнам. Так было до Первой мировой войны, которую никто не хотел, но она тем не менее случилась. И перед Второй мировой тоже", - сказала эксперт.

"Нас ждет какая-то локальная война?" – спросил Фролов.

"Войны уже идут! Нужно рассматривать деятельность НАТО в политэкономическом контексте. Трамп как радикальный представитель капитала во власти как раз военными средствами и давлением пытается заставить другие страны выполнять его собственные требования", - объяснила Крашенинникова.

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