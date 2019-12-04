В интернете вспомнили о "еврозаборе" Украины

Сильный ветер сдул на территорию России солдата эстонских погранвойск Якко Мюлла. Горячие новости с российско-эстонской границы.

Шторм пронесся над приграничным районом и разметал укрепления, которые Эстония возводит в бесконечном ожидании российской агрессии. "Интерфакс" сообщил детали - упала уже отстроенная часть забора, выведена из строя инфраструктура, завалены заграждения для животных, стали непроходимыми линии патрулирования.

Граница в буквальном смысле оказалась открыта для всех желающих, с тревогой сообщает эстонский информационный портал Postimees.

"Процесс важнее результата. И новость о заборе все время в эстонских СМИ", - пишут одни в Сети. "Пускай забор из нержавейки делают. Придет время – мужики не дадут добру пропасть", - шутят другие. "Прочитала заголовок и засмеялась. Им этот забор не Яценюк строил или брат по разуму?" – подмечают пользователи интернета.

Зачем Эстонии этот забор? И не напоминает ли это другую историю? Как в 2015 году тогдашний украинский премьер Арсений Яценюк начал возводить стену на границе с Россией, чтобы защититься от агрессии? Этот проект назвали "Европейским валом". Стоимость оценили почти в 200 миллионов долларов. Год назад радостно сообщили, что половину построили, в этом году оказалось, что стена готова едва на 30%. Сейчас о ней предпочитают не говорить, отмечает "ТВ Центр".

Эстония на возведение забора решила потратить 130 миллионов. Но не учла, что ветер дует, и деревья падают, снижая эффективность оборонной концепции страны.

В случае с пограничником Якко Мюлла, сдутым ветром на территорию России, информация не подтвердилась. В действительности все не так, как на самом деле.