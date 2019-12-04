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Индекс оливье: главный новогодний салат подорожал

08:34
  • среда
  • 04 декабря 2019

Росстат подсчитал стоимость продуктов

В 2019 году стоимость ингредиентов для главного новогоднего салата повысилась на 4,6% - до 340 рублей. В прошлом году продукты для оливье на четырех человек в среднем стоили 325 рублей.
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Как пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата за октябрь, за год репчатый лук подорожал на 10% (до 24 рублей за 1 кг), а вареная колбаса - на 6% (396 рублей). На столько же подскочила цена консервированного горошка и огурцов (164 рубля). Майонез стал дороже на 5% (176 рублей за 1 кг), куриные яйца - всего на 1% (59 рублей за 10 штук). 

Некоторые ингредиенты для оливье, наоборот, упали в цене. Морковь подешевела на 11% (до 26 рублей за 1 кг), а картофель - на 3% (до 20 рублей за 1 кг). 

По данным Росстата, с января по октябрь текущего года продукты питания в среднем подорожали на 1,3%. 

Глава аналитического агентства Fruit news Ирина Козий сказала изданию, что осенью овощи традиционно падают в цене, поскольку рынок перенасыщен отечественной продукцией. В декабре на полках магазинов останется продукция тех производителей, у которых есть овощехранилища. Из-за затрат на электричество эти овощи будут дороже тех, которые можно купить сейчас. К тому же в продаже появятся импортные товары. 

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