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Взрыв в Белгородской области: под завалами дома нашли тело мужчины

08:33
  • среда
  • 04 декабря 2019

Причиной трагедии называют неисправность газового котла

В Белгородской области завершены поисково-спасательная операция и разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме. Из-под обломков извлечено тело погибшего. Шесть человек пострадали, все они госпитализированы, один - в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность газового котла. Для жильцов аварийного дома  организован  пункт временного размещения. Вопросы предоставления жилья  и имущественных компенсаций будут решаться в среду на заседании оперативного штаба с участием губернатора, передает "ТВ Центр".

Работы в поселке  Яковлево велись до глубокой ночи.  Периодически специалисты устраивали минуты тишины, чтобы обнаружить тех, кто еще мог находиться под обломками.  Взрыв был такой силы, что у четырехэтажного здания обрушилась одна из стен.  Будут ли восстанавливать аварийный дом - решат после экспертизы.  По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку, возбуждено уголовное дело.

Видео: подробности взрыва газа в доме под Белгородом

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