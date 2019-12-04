Взрыв в Белгородской области: под завалами дома нашли тело мужчины

Причиной трагедии называют неисправность газового котла

В Белгородской области завершены поисково-спасательная операция и разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме. Из-под обломков извлечено тело погибшего. Шесть человек пострадали, все они госпитализированы, один - в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность газового котла. Для жильцов аварийного дома организован пункт временного размещения. Вопросы предоставления жилья и имущественных компенсаций будут решаться в среду на заседании оперативного штаба с участием губернатора, передает "ТВ Центр".

Работы в поселке Яковлево велись до глубокой ночи. Периодически специалисты устраивали минуты тишины, чтобы обнаружить тех, кто еще мог находиться под обломками. Взрыв был такой силы, что у четырехэтажного здания обрушилась одна из стен. Будут ли восстанавливать аварийный дом - решат после экспертизы. По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку, возбуждено уголовное дело.

Видео: подробности взрыва газа в доме под Белгородом