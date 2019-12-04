В Сирии восстанавливают построенную советскими инженерами ГЭС

Свою помощь предложили российские специалисты

Российские специалисты предложили помощь в восстановлении гидроэлектростанции в провинции Ракка на севере Сирии. Строилась она в 80-е годы прошлого века советскими инженерами, а во время боевых действий ГЭС серьезно пострадала от рук боевиков.

На электростанции близ города Табка всюду следы пожара и отметины от мин. В 2017 году ее захватили террористы. Пытаясь уничтожить машинный зал, бензина и взрывчатки не жалели. Не оставили ни одной целой турбины. Когда боевиков выгнали, станцию начали восстанавливать. Инженерам приходилось собирать агрегаты из того, что уцелело.

Ремонт продолжается второй год. Первые несколько месяцев работали без сна и отдыха. Механик Али здесь уже 35 лет. Чинит электрооборудование и насосы. Сегодня от его бригады зависит, как скоро ГЭС смогут вывести на довоенные мощности.

"Каждый день приходится чинить что-то, ведь техника изношенная. На станции постоянно происходят аварии", - объяснил механик Али Альятим.

Но, несмотря на все сложности, нехватку запчастей и уж тем более отсутствие нового оборудования, станция работает. Правда, пока вполсилы. Горящие лампы на пульте управления - индикаторы неисправностей. По их числу можно судить о том, сколько еще предстоит отремонтировать.

"Это пульт управления, сейчас работает две турбины из трех. Первая пока на ремонте. Но уже можем контролировать расход воды из Евфрата и вырабатываемую мощность", - рассказал начальник вахты Абдулла Мухаммед.

Станция, говорят сотрудники, выстояла, несмотря на войну, потому что ее проектировали и строили еще советские энергетики. О них до сих пор вспоминают с теплотой.

"К счастью, все приборы, механизмы, агрегаты - все, что сделано в СССР, сделано на совесть и работает намного дольше заявленного срока. Благодаря этому нам удавалось поддерживать работу ГЭС даже во время войны", - сообщил главный инженер Насер Мухаммед.

Помочь с восстановление ГЭС, россияне готовы и сегодня. Оценить ситуацию приехали наши военные.

"Российские военнослужащие на протяжении длительного времени оказывают всестороннюю помощь сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Надеемся, что совместными усилиями нам удастся способствовать развитию социальной инфраструктуры, снижению напряженности и возвращению к мирной жизни страны", - сказал офицер ЦПВС ВС России Владимир Варнавский.

На стенах — схемы электростанции. Ее ровесницы. Их повесили еще советские инженеры. Но по этим документам до сих пор работают местные специалисты.

ГЭС несколько раз переименовывали. После строительства, еще в 80-х, назвали в честь правящей партии — Баас. А два года назад, когда плотину отбили у террористов, получила имя аль-Аззам - Свобода. Сегодня она самая маленькая в каскаде станций на Евфрате. Но в тоже время самая важная, от устойчивой работы которой напрямую зависит стабильное обеспечение электричеством всей страны. И уж тем более крупных промышленных центров.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр". Сирия.