"Перевернули все с ног на голову": США вновь отказали россиянам в визах

Американцы продолжают обострять отношения

США продолжают визовую войну с Россией. В этот раз американское посольство в Москве отказало в разрешении на выезд членам Федерального казначейства и сотруднику МИД России.

Делегация должна была принять участие в конференции международного института регулирования аудиторской профессии, которая состоялась 3 декабря. А директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов - в молодежном форуме в Нью-Йорке (28–29 ноября).

В посольстве России в США считают, что отказы в визе не имеют никакого основания. Госдепартамент США попросту не хочет обеспечить нормальную работу своих консульств ради международной безопасности, пишет "Газета.Ru".

"Американцы вновь, уже в который раз, перевернули все с "ног на голову" <...> В результате страдает общение наших граждан, свернут профессиональный диалог экспертов, от которого во многом зависит безопасность во всем мире", - отметили дипломаты.

Ранее США не выдали визы 18 российским дипломатам для посещения Генассамблеи ООН. В американском посольстве объясняют отказы нехваткой кадров из-за произошедшего в 2017 году дипломатического скандала между странами. В МИД России считают, что это отговорки.

"Ожидаем, что американская сторона откажется от порочной визовой практики. <…> Предлагаем американским коллегам перестать "подкидывать дрова" в огонь вражды", - предложили в нашем посольстве.

Видео: в ООН возмущены невыдачей США виз российским дипломатам