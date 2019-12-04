Можно договориться о скидке: Ротару берет за 40-минутное выступление 3 млн рублей

В цену не заложены транспортные расходы

Стало известно, сколько стоит выступление Софии Ротару на корпоративе. Журналисты КП изучили вопрос и заявляют, что пригласить украинскую звезду на праздник в Москве можно за 3 – 3,5 миллиона рублей.

"В декабре певицу еще можно пригласить на корпоративы. 40-минутное выступление стоит $60 тысяч, но можно и о скидке договориться", - пишет kp.ru.

В первый зимний месяц приглашать Ротару немного выгоднее, чем в другое время, так как организаторы новогодних концертов уже оплатили приезд артистки в Москву. Но желающим послушать украинскую звезду на банкете придется самостоятельно оплатить транспортные расходы ее команды, представители которой едут в Россию из разных городов Украины. По данным СМИ, на это может потребоваться еще около миллиона рублей.

В конце ноября из-за возможного выступления Софии Ротару на шоу "Песня года" разгорелся жаркий спор. Артистке припомнили высказывание о прекращении концертной деятельности в России. Некоторые заговорили о том, что украинка едет в Москву на заработки.

Все пересуды резко прекратил концертный директор певицы. "Звезда примет участие в телевизионном шоу "Песня года" бесплатно", - подчеркнул он.