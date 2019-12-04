Погибшая шла на работу: подробности стрельбы по прохожим в Перми

Мужчина подстрелил из охотничьего ружья трех человек

В Перми мужчина открыл беспорядочную стрельбу по прохожим из охотничьего ружья.

ЧП произошло в ночь на 4 декабря в микрорайоне Гайва. 50-летний Дмитрий Коростылев сначала расстрелял дверь квартиры, затем вышел на улицу и начал обстреливать людей и машины, передает telegram-канал "112".

"Проснулся в 4:30 от женского крика, прогремели выстрелы, через минут 15 приехали полицейские с автоматами и убежали в сторону общежития со словами: "Стой! Полиция. Стрелять буду", - рассказал местный житель.

По последним данным, погибла 50-летняя женщина-повар, которая шла утром на работу. Еще двое ранены – прохожий и сотрудник Росгвардии, приехавший на задержание. У первого ранены голова, плечо, живот и грудная клетка, у второго - оба бедра и обе кисти. Они госпитализированы.

"Наша коллега живет на Гайве. Сегодня утром она не пришла на работу — она работает поваром. Мы ее потеряли", - рассказала 59.RU коллега пермячки.

Злоумышленника задержали на месте, сейчас он находится в отделении полиции. Возбуждены уголовные дела об убийстве из хулиганских побуждений, покушении на убийство двух человек из хулиганских побуждений, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Коростылев ранее был судим.

О мотивах преступника пока неизвестно. Как передают следователи, он мог находиться под воздействием наркотических веществ или в состоянии алкогольного опьянения. Ружьем Коростылев владел незаконно, пишет агентство URA.RU.

Сейчас на месте происшествия и в квартире подозреваемого работают опытные криминалисты, идет допрос свидетелей, сообщили в региональном СК.