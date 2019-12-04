"Полностью запретим": коллекторам сильно осложнят жизнь

Законопроект рассмотрят в весеннюю сессию

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил о разработке законопроекта, запрещающего коллекторам получать доступ к долгам за ЖКХ через агентский договор.

"Любые лазейки пресечем. Полностью запретим. Мы уже подготовили протокол Совета законодателей, в котором зафиксировали, чтобы коллекторы не использовали агентскую форму взыскания", - цитируют Аксакова "Известия".

По его словам, работа над законопроектом будет идти с декабря 2019 года по январь 2020 года. Рассмотреть его в Госдуме планируется в весеннюю сессию.

Этим лето вступил в силу закон, который запрещает продавать коллекторам долги за оплату ЖКХ. Однако профессиональные взыскатели могут его обходить через агентский договор, по которому они получают процент с возвращенных денег, но фактически не имеют прав требования. Некоторые взыскатели, как известно, не подчиняются профильному закону и нарушают права граждан на частную жизнь: к примеру, они вывешивают листки с именами должников и суммой их задолженности на всеобщее обозрение.

Росстат подсчитал, что задолженность граждан за ЖКУ в 2018 году составила 525,39 млрд рублей.