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"Полностью запретим": коллекторам сильно осложнят жизнь

09:08
  • среда
  • 04 декабря 2019

Законопроект рассмотрят в весеннюю сессию

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил о разработке законопроекта, запрещающего коллекторам получать доступ к долгам за ЖКХ через агентский договор. 
На Урале коллектор забрал у должницы машину с ребенком внутри

"Любые лазейки пресечем. Полностью запретим. Мы уже подготовили протокол Совета законодателей, в котором зафиксировали, чтобы коллекторы не использовали агентскую форму взыскания", - цитируют Аксакова "Известия"

По его словам, работа над законопроектом будет идти с декабря 2019 года по январь 2020 года. Рассмотреть его в Госдуме планируется в весеннюю сессию. 

Этим лето вступил в силу закон, который запрещает продавать коллекторам долги за оплату ЖКХ. Однако профессиональные взыскатели могут его обходить через агентский договор, по которому они получают процент с возвращенных денег, но фактически не имеют прав требования. Некоторые взыскатели, как известно, не подчиняются профильному закону и нарушают права граждан на частную жизнь: к примеру, они вывешивают листки с именами должников и суммой их задолженности на всеобщее обозрение. 

Росстат подсчитал, что задолженность граждан за ЖКУ в 2018 году составила 525,39 млрд рублей. 

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