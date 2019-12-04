"Я очень долго молчала": Слуцкая скрыла рождение третьего ребенка

У спортсменки есть сын и дочь от первого брака

40-летняя фигуристка Ирина Слуцкая, которая состоит в браке с бизнесменом Алексеем Говыриным, намекнула на рождение третье ребенка.

"Друзья! Я очень долго молчала, но уже завтра вы сможете узнать о моей счастливой жизни", - написала Слуцкая в Instagram. Она выложила анонс передачи "Судьба человека", где мелькает архивная фотография беременной фигуристки.

В кадре ведущий шоу Борис Корчевников поздравляет Слуцкую с переменами в личной жизни. В студию она пришла уже стройной. Ни прославленная спортсменка, ни телеведущий не говорят прямым текстом о рождении ребенка, видимо, сохраняя интригу. Программа выйдет в эфир 4 декабря.

Между тем "Комсомольская правда" пишет, что Ирина Слуцкая родила мальчика. Информацию о пополнении в семье она скрывала больше месяца.

С 1999 по 2018 год Слуцкая была замужем за спортсменом Сергеем Михеевым. У них родились сын и дочь. В июне прошлого года фигуристка вышла за Говырина, у которого есть сын и дочь от первого брака.