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"Я очень долго молчала": Слуцкая скрыла рождение третьего ребенка

09:40
  • среда
  • 04 декабря 2019

У спортсменки есть сын и дочь от первого брака

40-летняя фигуристка Ирина Слуцкая, которая состоит в браке с бизнесменом Алексеем Говыриным, намекнула на рождение третье ребенка.
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"Друзья! Я очень долго молчала, но уже завтра вы сможете узнать о моей счастливой жизни", - написала Слуцкая в Instagram. Она выложила анонс передачи "Судьба человека", где мелькает архивная фотография беременной фигуристки.

В кадре ведущий шоу Борис Корчевников поздравляет Слуцкую с переменами в личной жизни. В студию она пришла уже стройной. Ни прославленная спортсменка, ни телеведущий не говорят прямым текстом о рождении ребенка, видимо, сохраняя интригу. Программа выйдет в эфир 4 декабря. 

Между тем "Комсомольская правда" пишет, что Ирина Слуцкая родила мальчика. Информацию о пополнении в семье она скрывала больше месяца. 

С 1999 по 2018 год Слуцкая была замужем за спортсменом Сергеем Михеевым. У них родились сын и дочь. В июне прошлого года фигуристка вышла за Говырина, у которого есть сын и дочь от первого брака. 

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