ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Красивая пара!" Алсу вышла в свет с мужем

10:55
  • среда
  • 04 декабря 2019

Фото с мероприятия показала певица Жасмин

Певица Алсу поздравила дочь Филиппа Киркорова с днем рождения. На праздник артистка пришла с мужем Яном Абрамовым.
"Чертовщина": что связывает Юлию Началову, Алсу и Ольгу Бузову

Фото с праздника опубликовала на своей странице в Instagram подруга пары певица Жасмин.  "Нет слов! Такое грандиозное торжество мог устроить только Филипп!" - подписала кадр артистка.

Поклонники отметили, что Ян сильно похудел и похорошел. "Какая красивая пара", - написали сразу несколько пользователей Сети в комментариях.

Это был первый совместный выход в свет Алсу и Яна за долгое время. Супруги так долго не появлялись вместе, что поползли слухи о проблемах в браке. Но близкое окружение Алсу говорило, что сплетни распускают недоброжелатели.

Напомним, певица и бизнесмен поженились 18 марта 2006 года. У супругов подрастают трое детей – дочери Сафина, Микелла и сын Рафаэль.

Новости по теме
Певица Алсу с мужем Яном Абрамовым
Певица Алсу с мужем Яном Абрамовым
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.