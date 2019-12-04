"Красивая пара!" Алсу вышла в свет с мужем

Фото с мероприятия показала певица Жасмин

Певица Алсу поздравила дочь Филиппа Киркорова с днем рождения. На праздник артистка пришла с мужем Яном Абрамовым.

Фото с праздника опубликовала на своей странице в Instagram подруга пары певица Жасмин. "Нет слов! Такое грандиозное торжество мог устроить только Филипп!" - подписала кадр артистка.

Поклонники отметили, что Ян сильно похудел и похорошел. "Какая красивая пара", - написали сразу несколько пользователей Сети в комментариях.

Это был первый совместный выход в свет Алсу и Яна за долгое время. Супруги так долго не появлялись вместе, что поползли слухи о проблемах в браке. Но близкое окружение Алсу говорило, что сплетни распускают недоброжелатели.

Напомним, певица и бизнесмен поженились 18 марта 2006 года. У супругов подрастают трое детей – дочери Сафина, Микелла и сын Рафаэль.