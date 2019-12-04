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Популярное новогоднее блюдо оказалось опасным для здоровья

10:11
  • среда
  • 04 декабря 2019

Оно угрожает здоровью гипертоников и диабетиков

Диетолог Елена Соломатина рассказала, какое блюдо на новогоднем столе является самым вредным.

Им оказался горячо любимый салат – селедка под шубой. От него лучше отказаться людям с высоким гликемическим индексом, лишним весом и повышенным давлением.

Все дело в том, что овощи в вареном состоянии выделяют крахмал, который сначала резко повышает уровень глюкозы в крови, а затем сокращает его, передает "Вечерняя Москва". Из-за этого человек начинает чувствовать усталость.

Из-за майонезной заправки селедку под шубой нельзя людям, страдающим от диабета и лишнего веса, пишет газета "Известия".

Гипертоникам салат нельзя из-за находящейся в рыбе соли – она задерживает жидкость в организме. "Сосуды отекают, повышается давление", - объяснила диетолог.

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