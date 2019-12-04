Пересильд рассказала об ударившем ее коллеге

Актриса в эфире воспроизвела удар по лицу

35-летняя актриса Юлия Пересильд рассказала, как коллега Андрюс Паулавичюс дал ей пощечину на съемочной площадке фильма "Конец сезона".

Юлия Пересильд пришла на шоу Ивана Урганта. В эфире показали сцену из фильма, в которой персонаж Паулавичюса бьет героиню Пересильд по лицу. По словам актрисы, режиссер Константин Худяков обстоятельно готовился к этой сцене.

"Он долго рассказывал про музыку, про какие-то эмоциональные вещи, а потом говорит: "Давайте". Но надо сказать, что Андрюс тоже парень-огонь. Взял и дал! Аккуратно, в меру", - рассказала Юлия Пересильд.

После этого Ургант попросил свою гостью дать ему пощечину так же, как это было на площадке "Конца сезона". Пересильд ударила телеведущего сначала слегка, а потом сильнее. В итоге Пересильд и Ургант едва не упали на пол от смеха.

"Я очень люблю ходить к Ване, очень! <…> Но главное, Ваня, который и мозг, и креатив, и огонь, и юмор, и музыка, и Человек!" - написала Юлия Пересильд в Instagram.

Пересильд воспитывает двух дочерей от режиссера Алексея Учителя, который женат на Кире Саксаганской. "Он прекрасный отец, и они же все время вместе куда-то выходят, они вместе тусуют", - говорила о режиссере Пересильд.