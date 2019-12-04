В Роскачестве рассказали о вредной для экологии елке

Должно быть не только красиво, но и безопасно для окружающей среды

Специалисты Роскачества рассказали, какая елка больше вредит экологии – живая или искусственная.

Живая елка, которую продают на официальных базарах, не наносит серьезного вреда природе, в отличие от искусственной, которая не перерабатывается и вызывает закисление грунтовых вод. Кроме того, производство искусственных елей связано с большими энергозатратами и парниковыми выбросами.

Угрозу экологии наносит только незаконная вырубка. По правилам новогодние елки выращиваются в специализированных питомниках специально к празднику, либо их получают при помощи вырубки в тех местах, где они мешают: на обочинах дорог, в области газопроводов, в зоне ЛЭП, передает РИА Новости.

Поэтому покупать живую елку нужно только в разрешенных точках. Это гарантия качества и уверенность в том, что природе не нанесен ущерб. У продавца базара должны быть разрешение на продажу, кассовый аппарат, прайс-лист, упаковочный материал, линейки и рулетки, а также книги отзывов и предложений. Полученные от продажи деньги используются для восстановления леса.

Искусственную елку стоит покупать с расчетом на долгие годы. Ее тоже лучше приобретать в крупных супермаркетах и специализированных торговых точках. Она должна быть безопасна, обработана антивоспламеняющими веществами, не терять внешний вид и иголки при установке.