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В каком возрасте следует провериться на рак

10:59
  • среда
  • 04 декабря 2019

Есть одно простое правило

Врач-онколог Александр Аллахвердян рассказал, в каком возрасте необходимо регулярно проверяться на рак.  
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Аллахвердян напомнил, что онкология носит в том числе наследственный характер. "И здесь существует правило: год смерти родственника минус десять лет. То есть если, например, ваш отец умер от рака в 56 лет, вам необходимо начинать проходить обследование каждый год после 46 лет", - цитирует его портал "Подмосковье сегодня"

Онколог работал с одним пациентом, который принципиально не обследовался, хотя у его родных была онкология. В итоге у мужчины обнаружили рак желудка. 

Аллахвердян также призвал вести здоровый образ жизни, чтобы снизить риск возникновения рака. Курильщики, по словам врача, страдают раком легкого и пищевода чаще остальных. 

"Необходимо проходить регулярные осмотры: раз в год делать флюорографию, сдавать кровь, женщинам раз в полгода посещать гинеколога, хотя бы раз в неделю осматривать молочные железы на наличие образований", - рассказал Аллахвердян. 

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