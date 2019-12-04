Люди выпрыгивали из окон: очевидцы рассказали о взрыве дома под Белгородом

Что известно о трагедии спустя сутки

В посёлке Яковлево Белгородской области специалисты устанавливают причину взрыва бытового газа в жилом доме. ЧП произошло накануне вечером. Один человек погиб. Шестеро получили травмы - они госпитализированы. У здания полностью рухнула стена. Спасательная операция продолжалась до глубокой ночи.

Взрыв произошел около семи часов вечера, когда многие жильцы уже вернулись с работы и садились ужинать. В доме в этот момент находились 23 человека. Странный хлопок, после которого началась паника. Часть квартир завалило мусором, лестницы в подъезде разрушились – выбраться было невозможно, поэтому некоторым жильцам приходилось прыгать из окон.

"Очень громкий хлопок! На меня полетела бытовая техника, вылетело стекло! Дети кричат, паника, свет резко потух", - рассказала пострадавшая Юлия Винокурова.

По рассказам очевидцев, за первым хлопком последовал второй. После чего рухнула и стена дома.

"Вот квартира, самый верхний… ничего не осталось… Комнаты, кухни… Все разбито", - говорит пострадавший Иван Макеев.

Экстренные службы прибыли на место в считанные минуты. Всю ночь шла спасательная операция.

"Эвакуированные жильцы, их 18 человек, они в основном размещены… Им предоставлены помещения в пионерском лагере, который находится в нескольких километрах", - сообщил начальник управления МЧС по Белгородской области Сергей Потапов.

Шесть человек с ожогами и травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Одна из пострадавших переживала за сына, который мог все еще быть под завалами. Его поиски велись несколько часов. Спасателям приходилось работать вручную. Время от времени объявляли минуту тишины.

Тело мужчины обнаружили около полуночи, он погиб. По словам жильцов, дому около 30 лет. Недавно здесь был проведен капитальный ремонт – произвели замену стояков и обновили фасад, газовое оборудование тоже проверяли. Пока предварительной причиной произошедшего называют неисправность газового котла в одной из квартир. Впрочем, на месте уже работают следователи.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "В" статьи 238 УК России – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека", - сообщила старший помощник руководителя СК России по Белгородской области Елена Козырева.

Местные власти сообщили, что сегодня же проживающие в пострадавшем доме получат по 30 тысяч на первостепенные нужды. Уже скоро жителям, чьи квартиры остались целы, в сопровождении спасателей разрешат зайти в дом, чтобы собрать необходимые вещи и документы.

"Жителям и пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь. В Яковлевской территориальной администрации организована работа оперативного штаба", - написал в инстаграме глава администрации Яковлевского городского округа Андрей Чесноков.

Также планируют создать ведомственную группу, специалисты которой смогут оценить состояние здания – подлежит ли оно восстановлению или нет.

Елена Макарова. "ТВ Центр".