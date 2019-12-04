Саммит НАТО в Лондоне побил рекорд по числу скандалов

СМИ уже назвали его самым коротким и непродуктивным за всю историю альянса

Саммит НАТО в Лондоне бьёт рекорды по числу скандалов. Только за первый день съезда лидеры стран-участниц успели основательно подпортить отношения. Во время переговоров с Эммануэлем Макроном Дональд Трамп спросил, не желает ли Франция принять обратно террористов, воевавших в Сирии. Отличилась и Украина, которая вовсе не является членом альянса. В очередной раз прозвучали антироссийские заявления.

За улыбками во время "Семейного фото" вместе с королевой уже не спрячешь общего напряжения. Этот юбилейный саммит - в Лондоне НАТО отмечает 70-летие - стал рекордным по числу скандалов между членами альянса. Даже на приеме в Букингемском дворце не все гладко. Все обсуждают, как Дональд Трамп опоздал на чаепитие с принцем Чарльзом. На целых 40 минут. Оскорбление всей британской монархии. Но приз в номинации "перепалка дня" западная пресса однозначно отдает другой встрече.

"Мы поймали множество боевиков в Сирии. Там есть те, кто родом из Франции. Хотите немножко прекрасных исламистов? Могу вам отдать всех, кого пожелаете", - сказал американский лидер Дональд Трамп.

"Давайте говорить серьезно!" – призвал в ответ президент Франции Эммануэль Макрон.

Атмосфера в комнате переговоров искрит. Слова французского лидера о "смерти мозга" НАТО президент США явно воспринял как личное оскорбление. В конце концов, кто как не Вашингтон в этом альянсе голова? Парижу, намекает Трамп, лучше бы держать язык за зубами. И исправно платить взносы в бюджет НАТО. Иначе - санкции. Макрон пока стоит на своем. Уже после всех переговоров - пост в соцсетях.

"Мои заявления о НАТО вызвали определенные реакции. Но я подтверждаю эти слова. Мы не можем вкладывать деньги и платить ценой жизни наших солдат, не понимая фундаментальных основ НАТО. Завтра я буду отстаивать интересы Франции и Европы", - объявил Макрон.

При этом и Макрон, и Трамп заявили: оба не видят будущего без более тесного сотрудничества с Россией. Но что позволено одним - для других партнеров по блоку почему-то под запретом. Так, Макрон обещал лично выговорить президенту Турции за то, что Анкара предпочла американскому вооружению российские комплексы С-400. Возможность уже была. Макрон, Меркель и Борис Джонсон накануне провели закрытые переговоры с Реджепом Эрдоганом.

"Это была запланированная встреча, посвященная главным образом Сирии. Мы согласились с тем, что борьбу против группировки "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация) необходимо продолжать и завершать. И мы будем оставаться на связи по вопросу о том, как это должно быть сделано", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Немецкий канцлер как обычно сглаживает углы. Но вопросов к Турции у европейских партнеров по-прежнему много. Одни из главных - вето Анкары на новый план по увеличению группировки НАТО в Польше и странах Балтики. В обмен на свое согласие Турция требует от НАТО признать террористами сирийских курдов. Как быть - непонятно. Зря что ли Варшава и соседи по Восточной Европе так долго вещали о страшной российской угрозе? И как быть теперь Киеву? Ведь там по-прежнему очень хотят под крыло альянса. На конференции, прошедшей на полях саммита, украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко уже не просто сетовал, что НАТО совсем забыла про Украину. Предупреждал: долго стоять на рубежах восточного фланга в одиночку Киев больше не сможет.

"Мы все здесь время от времени пытаемся достигнуть сделки с Путиным. А реальность в том, что он понимает только язык силы. Я вообще не понимаю разницы, как можно расставлять приоритеты: что важнее - бороться с терроризмом или с Россией. Я вообще-то не вижу различий", - сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Впрочем, желающих подискутировать с "аспирантом" при военном блоке - такой статус придумали в альянсе в утешение Киеву - нашлось немного. Ничего нового все равно не скажешь. Как заявил этим утром Йенс Столтенберг - и Украину, и Грузию обязательно примут в НАТО. Когда – не сообщается.

У военного блока сейчас и без этого проблем хватает. Юбилейный саммит НАТО еще не успел закончиться, а СМИ уже назвали его самым коротким и непродуктивным за всю историю альянса. Праздник явно не задался.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, европейское бюро "ТВ Центра".