Северокорейская мечта: Ким Чен Ын открыл город для избранных

Активное участие в проектировании принимал сам лидер КНДР

В Северной Корее Ким Чен Ын открыл новый город Самчжиён. Современные дома, медицинские и торговые центры, горнолыжный курорт. Кажется, там есть всё для комфортной жизни. Правда, для большинства северокорейцев город так и останется мечтой. Жить там будут только избранные.

Дружное "ура", залпы салюта, восторженные улыбки и всеобщее ликование. Руководитель партии, армии и народа Ким Чен Ын открывает Самчжиён. Город мечты и образец современной цивилизации, как называет его местная пресса. Разноцветные дома в несколько этажей. Застройка, в основном, малоэтажная. Библиотека, больница, гостиницы и даже собственный горнолыжный курорт. Обязательный атрибут - статуя Ким Чен Ира. "Отец народа" и нынешнего руководителя нации, по официальной версии, как раз родился в этих местах.

Крупнейшую стройку этого года завершили раньше срока - чтобы успеть к юбилею Трудовой партии Кореи. Его отметят в 2020 году. Перед вождём строевым шагом прошли главные герои торжеств - дивизия военных строителей имени 16 февраля. Сам Ким Чен Ын принимал активное участие в проектировании и возведении города. Успел поработать архитектором, дизайнером и даже прорабом, если верить местным СМИ. Постоянно посещал стройку и образцово-показательные заводы Самчжиёна.

Производство в городе-мечте передовое. Фабрики по изготовлению картофельной муки и напитков из черники. Северокорейское телевидение рапортует: на складах - горы сырья, на полках магазинов - изобилие. Вот только жить в этом раю посчастливится не всем, а только избранным. Самчжиён рассчитан на четыре тысячи семей. Неподалёку находится самая высокая точка полуострова - священная для корейцев гора Пэктусан. Здесь в годы Второй мировой располагались лагеря партизан. Лидер нации решил подняться на белоснежную вершину - на белом коне. Пресса усмотрела в этом эксцентричном жесте намёк. Ким Чен Ын здесь не впервые. Каждый раз приезжает перед важными политическими решениями. Вот и сейчас он обрушился с критикой на США и пообещал не отступать на пути строительства процветающей родины.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".