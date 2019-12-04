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В Хабаровском крае из-за сильной метели перестали работать школы (видео)

12:02
  • среда
  • 04 декабря 2019

Улицы городов завалило снегом

Непогода - сразу в нескольких регионах России. Омск окутал сильный туман. Нарушено авиасообщение, некоторые самолёты совершают вынужденную посадку в аэропорту Тюмени.

В Хабаровский край циклон принёс метель. Улицы городов завалило снегом, отменены занятия в младших классах школ. Порывы ветра достигают 20 метров в секунду. На дорогах - снежные заносы и сильные заторы. На трассе Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре дежурят спасатели.

Сильный снегопад и на Сахалине. Из-за погодных условий закрыта паромная переправа на материк. Отменяются авиарейсы. Энергетики работают в режиме повышенной готовности.

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