В Хабаровском крае из-за сильной метели перестали работать школы (видео)

Улицы городов завалило снегом

Непогода - сразу в нескольких регионах России. Омск окутал сильный туман. Нарушено авиасообщение, некоторые самолёты совершают вынужденную посадку в аэропорту Тюмени.

В Хабаровский край циклон принёс метель. Улицы городов завалило снегом, отменены занятия в младших классах школ. Порывы ветра достигают 20 метров в секунду. На дорогах - снежные заносы и сильные заторы. На трассе Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре дежурят спасатели.

Сильный снегопад и на Сахалине. Из-за погодных условий закрыта паромная переправа на материк. Отменяются авиарейсы. Энергетики работают в режиме повышенной готовности.