ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В глупости украинцев обвинили россиян

11:31
  • среда
  • 04 декабря 2019

Уровень образованности оставляет желать лучшего

Украинский эксперт пожаловался на низкий уровень образованности украинцев.

Естественно, в этом виноваты не сами жители Незалежной, а Российская империя СССР и Россия. Такое мнение выразил преподаватель Киевской школы экономики Иван Компан.

Российская власть на протяжении всей истории подавляла интеллектуальный потенциал Украины, переманивая лучшие умы в Санкт-Петербург и Москву. При этом после "28 лет независимости и Майданов" Украиной продолжают управлять сторонники "дела Ленина-Сталина", которые "не могут связать и двух слов", пишет РИА Новости.

"Уровень образованности, до которого докатилась Украина не то, что оставляет желать лучшего, это слишком мягкая формулировка, а просто удручает и даже пугает", - заключил Компан.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что "дураки в украинской власти" довели страну до катастрофы.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Новости по теме
Митинг на Украине
Митинг на Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.