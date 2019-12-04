Уровень образованности оставляет желать лучшего

Украинский эксперт пожаловался на низкий уровень образованности украинцев.

Естественно, в этом виноваты не сами жители Незалежной, а Российская империя СССР и Россия. Такое мнение выразил преподаватель Киевской школы экономики Иван Компан.

Российская власть на протяжении всей истории подавляла интеллектуальный потенциал Украины, переманивая лучшие умы в Санкт-Петербург и Москву. При этом после "28 лет независимости и Майданов" Украиной продолжают управлять сторонники "дела Ленина-Сталина", которые "не могут связать и двух слов", пишет РИА Новости.

"Уровень образованности, до которого докатилась Украина не то, что оставляет желать лучшего, это слишком мягкая формулировка, а просто удручает и даже пугает", - заключил Компан.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что "дураки в украинской власти" довели страну до катастрофы.